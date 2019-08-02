Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,94 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday kepeği
|Kg
|0,93
|0,94
|Un (Bonkalite)
|Kg
|1,40
|1,40
| Buğday
|Kg
|1,40
|1,41
|Mısır (Yemlik)
|Kg
|1,19
|1,19
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,00
|9,10
Kaynak: AA
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