Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,94 liradan satıldı.

2.08.2019 17:07
Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 0,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday kepeği Kg 0,93 0,94
Un (Bonkalite) Kg 1,40 1,40
Buğday
 Kg 1,40 1,41
Mısır (Yemlik) Kg 1,19 1,19
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,10

Kaynak: AA
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