Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında domatesin kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında domatesin kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|0,85
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,16
|1,28
| Elma
|Kg
|0,60
|2,48
|Domates
|Kg
|0,70
|1,47
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,00
|9,10
Kaynak: AA
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