Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında domatesin kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında domatesin kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Limon (Enterdonat) Kg 0,85 1,50
Mısır Kg 1,16 1,28
Elma
 Kg 0,60 2,48
Domates Kg 0,70 1,47
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,10

Kaynak: AA
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