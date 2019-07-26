Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında domatesin kilogramı en yüksek 1,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Limon (Enterdonat) Kg 0,85 1,50 Mısır Kg 1,16 1,28 Elma

Kg 0,60 2,48 Domates Kg 0,70 1,47 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,00 9,10

Kaynak: AA