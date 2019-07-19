Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,39 1,44 Mısır Kg 1,19 1,19 Buğday kepeği

Kg 0,97 1,10 Nişasta Kg 1,90 2,71 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,20 9,30

Kaynak: AA