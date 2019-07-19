Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,44 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,39
|1,44
|Mısır
|Kg
|1,19
|1,19
| Buğday kepeği
|Kg
|0,97
|1,10
|Nişasta
|Kg
|1,90
|2,71
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,20
|9,30
Kaynak: AA
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