Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,06 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,39
|1,43
|Buğday kepeği
|Kg
|0,96
|1,06
| Soğan (Kuru)
|Kg
|1,80
|1,80
|Patates
|Kg
|1,55
|1,83
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,60
|9,70
Kaynak: AA
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