Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğday kepeğinin kilogramı en yüksek 1,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,39 1,43 Buğday kepeği Kg 0,96 1,06 Soğan (Kuru)

Kg 1,80 1,80 Patates Kg 1,55 1,83 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,60 9,70

Kaynak: AA