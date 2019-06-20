Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,45
|Buğday kepeği
|Kg
|0,90
|1,20
| Soğan (Kuru)
|Kg
|1,05
|1,20
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|2,75
|3,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,70
|09,80
Kaynak: AA
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