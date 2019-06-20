Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında kuru soğanın kilogramı en yüksek 1,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,36 1,45
Buğday kepeği Kg 0,90 1,20
Soğan (Kuru)
 Kg 1,05 1,20
Limon (Enterdonat) Kg 2,75 3,00
Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,70 09,80

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et