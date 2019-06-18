Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısır kepeğinin kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısır kepeğinin kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,36
|1,44
|Mısır kepeği
|Kg
|1,07
|1,26
| Karpuz
|Kg
|0,90
|1,50
|Nişasta
|Kg
|1,64
|3,96
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,90
|10,00
Kaynak: AA
Sayıştay, İmamoğlu'nun İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığı iddialarını yalanladı
Son Dakika Haberleri