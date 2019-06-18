Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısır kepeğinin kilogramı en yüksek 1,26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,36 1,44 Mısır kepeği Kg 1,07 1,26 Karpuz

Kg 0,90 1,50 Nişasta Kg 1,64 3,96 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,90 10,00

Kaynak: AA