Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,34 1,45 Mısır Kg 1,22 1,30 Karpuz

Kg 0,80 2,00 Patates Kg 1,80 2,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 9,90 10,00

Kaynak: AA