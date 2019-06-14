Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında karpuzun kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,34
|1,45
|Mısır
|Kg
|1,22
|1,30
| Karpuz
|Kg
|0,80
|2,00
|Patates
|Kg
|1,80
|2,00
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|9,90
|10,00
Kaynak: AA
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