Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mandalinanın kilogramı en yüksek 1,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Portakal (Washington)
|Kg
|0,78
|1,30
|Mandalina (Satsuma)
|Kg
|0,65
|1,30
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,17
|2,10
|Greyfurt (Starruby)
|Kg
|0,98
|1,66
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|8,60
|8,70
Kaynak: AA