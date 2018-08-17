Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 0,95 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 0,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|Kg
|1,08
|1,13
|Mısır
|Kg
|0,82
|0,95
|Buğday kepeği
| Kg
|0,78
|0,87
|Un (Bonkalite)
|Kg
|0,94
|0,94
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|1,96
|2,21
|Karpuz
|Kg
|0,27
|0,75
|Kavun
|Kg
|1,50
|1,50
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Standart Ekstra)
|Kg
|9,10
|9,15