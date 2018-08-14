Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 5,54 liradan satıldı.

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 5,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük En yüksek
Buğday Kg 1,00 1,15
Buğday kepeği Kg 0,78 0,85
Mısır Kg 0,76 1,07
Ayçiçeği (Yağlık) Kg 1,95 2,24
Soya Fasulyesi (Tohumluk)

 Kg 5,04 5,54
Limon (Enterdonat) Kg 1,50 2,30
Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.) Kg 8,85 8,90

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