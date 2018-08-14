Adana Ticaret Borsası
Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 5,54 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsasında tohumluk soya fasülyesinin kilogramı en yüksek 5,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,15
|Buğday kepeği
|Kg
|0,78
|0,85
|Mısır
|Kg
|0,76
|1,07
|Ayçiçeği (Yağlık)
|Kg
|1,95
|2,24
| Soya Fasulyesi (Tohumluk)
|Kg
|5,04
|5,54
|Limon (Enterdonat)
|Kg
|1,50
|2,30
|Pamuk (Roll.Çuk.Std.Eks.)
|Kg
|8,85
|8,90