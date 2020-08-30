ADANA Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik
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ADANA Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlikADANA'da Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle termometreler, güneşin altında 46 dereceyi gösterdi.

30.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.08.2020 16:21

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik

ADANA'da Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle termometreler, güneşin altında 46 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki işlek cadde ve bulvarlar, boş kalırken, sıcaktan bunalan gençler de tehlikeye rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle Adana'da mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı, 41 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 46 dereceyi gösterdi. Kentin en işlek noktalarından Gazipaşa, Ziyapaşa ve Atatürk Caddesi'ndeki araç ve yaya trafiği azaldı. Kentte yaşayanlar, genellikle evden çıkmamayı tercih ederken, zorunlu durumlarda çıkanlar da sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.

Parkta gölgede oturduğu bankta dinlenen Muhittin Tolunay, "Adana'da termometreler 46 dereceyi gösteriyor. Adana sıcağına alışığız. Evim Atatürk Parkı'na yakın olduğu için 2 saatte bir gidip duş alıyorum. Nem de aşırı derecede fazla" diye konuştu.

Öte yandan sıcaktan bunalan gençler, tehlikeye rağmen yine sulama kanallarına koştu. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarının korkuluklarına çıkıp, suya atlayan gençlerden Gökhan Aşıklı, "Havuza para vereceğimize burada ücretsiz yüzüyoruz. Kanaldaki pislikleri pazarcı esnafı atıyor ama biz onlardan uzakta yüzüyoruz. O nedenle bizi etkilemiyor" dedi.

İbrahim Güldan (18) ise havuza para vermek yerine 5 senedir kanalda yüzdüğünü ve korkmadığını belirtti.

ADANA Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da tehlikeli serinlik

Kaynak: DHA

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