Adana-Tekel Bayiiden 20 Bin Liralık Alkol ve Sigara Çalan İkinci Şüpheli Yakalandı

Tekel bayiiden 20 bin liralık alkol ve sigara çalan ikinci şüpheli yakalandı

Adana'da, Hakan K. ile asma kilidini demir kesme makasıyla keserek girdikleri tekel bayiinden 20 bin lira değerinde sigara ve alkollü içecek çalan Nurican C., yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'ndeki bir tekel bayiine giren Hakan K. ile yanındaki Nurican C., asma kilidi demir kesme makasıyla keserek girdiği iş yerinden 20 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içecek çaldı. Raflarda bulunan içki ve sigaraları çuvala doldurarak götürürken güvenlik kameralarına yakalanan ikiliden Hakan K., Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan yanındaki kişiyi tanımadığını söyledi.

'TANIMIYORUM' DEDİ, YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Hakan K., çaldıkları malzemeleri adresini hatırlamadığı bir yerde tanımadığı bir kişiye 2 bin lira karşılığında sattığını ve parayı harcadığını öne sürdü. Adliye'ye sevk edilen Hakan K., tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturmayı sürdüren polis, Hakan K. ile birlikte aynı tekel bayiinde hırsızlığa karışan kişinin Nurican C. (17) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Nurican C., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden ardından adliyeye sevk etti. Nurican C.'ye ev hapsi verildi.