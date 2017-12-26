Adana Tecavüz ve Tehdit Mağduru Kadın Yardım İstedi

Tecavüz ve tehdit mağduru kadın yardım istedi



Adana'da 14 yaşındayken evlenip 16 yaşında anne olan 25 yaşındaki T.A., uğradığı tecavüz ve aldığı tehditler nedeniyle yaşamının alt üst olduğunu ileri sürdü.



Merkez Sarıçam ilçesinde 2006'da 14 yaşındayken kaçarak işçi Mahmut A. (28) ile nikahsız evlenen T.A.'nın bu evlilikten B.A. (9) ve K.D.A. (2) adında 2 kız çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre eşinin kuzeni M.E.A. (49), bir yıl önce hoşlandığını söylediği T.A. ile sevgili olabilmek için genç kadına baskı yaptı. Genç kadın bunu kabul etmedi. Gelini M.A. ile birlikte hareket eden M.E.A., 2 çocuk annesi T.A.'nın evinin bahçesinde ipe asılı iç çamaşırlarını çalarak birliktelik için telefonla tehdit etti. İstediğini alamayan M.E.A., T.A.'nın telefon numarasını başka kişilere verdi.



YAŞADIKLARINI ANLATTI



Eşi ve ailesine yaşadıklarından söz edemeyen genç kadını, bir süre sonra V.Ş. (24) telefonla arayıp cinsel ilişkiye girmek istediğini, elinde iç çamaşırları ve fotoğraflarının olduğunu, kabul etmezse bunları kocasına göndereceğini söyledi. Bu süreçte çok korktuğunu anlatan T.A., başından geçenleri şöyle anlattı V.Ş., benden özel fotoğraflar göndermemi istedi. Çok korktum, ne yapacağımı bilmiyordum, fotoğraf gönderdim. Bu süreçte C.G. isimli biri de benimle görüşmek için ısrarcı oldu, görüştüm ve benim telefonumu gasp etti. Fotoğrafımı alan V.Ş. 2 gün sonra arayıp görüşmek istedi. Fotoğrafımı silmesi için görüşmeyi kabul ettim. 19 Ocak 2017 tarihinde otomobilde V.Ş. bana tecavüz etti. Bağırıp çağırdığım için korktu ve hız yapınca otomobil kaza yaptı. Bu kazada kolum kırıldı. Şikayetçi olmamam için V.Ş. 'Ben PKK'lı teröristim, seni dağa kaldırırım' diye tehdit etti. Yaşadıklarımdan dolayı psikolojim bozuldu, hastanede tedavi gördüm ve bu süreçte polise gidip şikayetçi oldum. Tehditlerde bulunup bana tecavüz eden V.Ş. ile tehdit eden M.E.A, gelini M.A. ve C.G.'den şikayetçi oldum. Polisler bunları gözaltına aldı. Tüm suçlamaları reddettikleri için mahkemede delil yetersizliğinden beraat ettiler. Ben 2 çocuk sahibi bir kadınım. Tecavüze uğradım, mağdur edildim. Bana bir tek eşim sahip çıktı. Sesim lütfen duyulsun, bu olayın üstü kapatılmasın. Bu insanlar beni hala tehdit ediyor. Adalet yerini bulsun, bu kişiler cezasız kalmasın.