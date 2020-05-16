ADANA Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi
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ADANA Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi

Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dediADANA'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi H.G (40), tarafından sırtından bıçaklanan 2 çocuk annesi D.G., ağır yaralandı.

ADANA Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi
16.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:00

Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi

ADANA'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi H.G (40), tarafından sırtından bıçaklanan 2 çocuk annesi D.G., ağır yaralandı. D.G. tedaviye alınırken, H.G. ise gözaltına alındı. H.G.'nin komşusuna "Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı" dediği ortaya çıktı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi D.G. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.G., D.G.'yi bıçakladı. D.G. sırtına isabet eden bıçak darbesiyle kanlar içinde yığıldı. Panikleyen H.G., eşini daireden çıkarıp, apartman kapısına getirirken, "Allah rızası için yardım edin, eşim kan kaybediyor" diye bağırdı. Bu sırada oradan geçen bir sürücü durumu görüp, yaralı D.G. ve H.G.'yi otomobiliyle yakınlardaki özel hastaneye götürdü. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, H.G.'yi gözaltına aldı. Yaralı D.G. ise buradaki tedavisinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı D.G. burada yoğun bakıma alındı.

Olay sonrası apartmanın önünde H.G. ile konuştuklarını söyleyen komşusu Mehmet Akınsoy ise H.G'nin kendisine 'Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasın koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dediği öğrenildi.

ADANA Tartıştığı eşini bıçakladı, 'Ben değil, o kendini bıçakladı' dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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