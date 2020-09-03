ADANA Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı
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ADANA Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı

Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladıADANA'da, özel bir banka içinde başka bir müşteriyle tartışan Hamit B. (60), kavgayı ayıran güvenlik görevlisi Mehmet O.'yu bacağından bıçakladı.

03.09.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:26

Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı

ADANA'da, özel bir banka içinde başka bir müşteriyle tartışan Hamit B. (60), kavgayı ayıran güvenlik görevlisi Mehmet O.'yu bacağından bıçakladı.

Olay, Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde bulunan özel bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, bankaya gelen Hamit B. henüz bilinmeyen nedenle bir müşteriyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine olaya banka güvenlik görevlisi Mehmet O., müdahale etti. Hamit B. ise üzerindeki bıçakla güvenlik görevlisini bacağından bıçakladı. Yaralanan görevli ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, şüpheliyi biber gazıyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADANA Tartışmaya müdahale eden banka güvenlik görevlisini bıçakladı

Kaynak: DHA

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