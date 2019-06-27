ADANA Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı

Tarım aletine sıkışan ineği CANKUR ekibi kurtardı

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekipleri, tarım aletinin içinde sıkışan ineği kurtardı.

Ceyhan ilcesi Körkuyu Mahallesi'nde tarım aletinin içerisine düşerek mahsur kalan ineği sahibi Salih Yencilek bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye Arama kurtarma CANKUR ekibi, ineği bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkardı. İnek, sahibine teslim etti.

Kaynak: DHA