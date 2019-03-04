Adana Tanımadığı Kişi Dokundu, Son Anda Hayatı Kurtuldu

Tanımadığı kişi dokundu, son anda hayatı kurtuldu

Adana'da marketinin önündeki eşyaları toplayan Serdar Binici (40), bir kişinin sırtına dokunmasıyla yanından geçen kamyonetin açılan kapağının çarpmasından kurtuldu. Bir anda neye uğradığını şaşıran Binici, Bana dokunan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamyonetin kapağı kafama gelseydi belki de şu an yaşamıyordum dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaklaşık 15 yıldır market işleten 3 çocuk babası Serdar Binici, geçtiğimiz 21 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında hiç birşeyden habersiz marketinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen bir kişi, sırtına dokundu. Aniden irkilen Binici arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin açılan kapağını fark edince eğilip ölümden döndü. Kamyonun da açılan kapağı, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre 'şok' geçiren Binici, daha sonra güvenlik kamerasını izleyince fark ettiği kişinin kim olduğunu bulamadı.

'ÇARPSAYDI YAŞAMIYORDUM'

Dükkanını kapatacağı sırada, önündeki malzemeleri toplamaya başladığını söyleyen Binici, O anda arkadamdan gelen kişi bana dokunup 'arkana bak' dedi. Bir anda irkilip, baktığımı kamponun açılan kapağını fark edip eğildim. Kapak bana çarpmış olsaydı şimdi yaşamıyorum olabilirdim. Bana dokunan kişiyi bulup teşekkür etmek istiyorum dedi.

Kaynak: DHA