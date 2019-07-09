ADANA Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı
Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktıAdana'da polis, Suriyeli sürücünün kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı
Adana'da polis, Suriyeli sürücünün kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde inceleme yapan ekipler, motor bölümünde paketlenmiş halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolu'nda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. (25) gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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