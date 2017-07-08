Adana Sulama Kanalına Düşen Suriyeli Kızlar Kurtarıldı

Sulama kanalına düşen Suriyeli kızlar kurtarıldı



ADANA'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında yürürken dengelerini kaybeden 2 Suriyeli kız suya düştü. Sürüklenen kızları çevredeki vatandaşlar ve CANKUR ekipleri kurtardı.



2000 Evler Mahallesi'nden geçen sulama kanalı kıyısında yürüyen Suriyeli 12 yaşındaki Melek Muahhmet ve 11 yaşındaki Şeyha Reşit dengelerini kaybederek suya düştü. Uzun süre sürüklenen kızları çevredeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Akıntıya kapılan kızlardan Melek Muahhmet'i yoldan geçen vatandaşlar suya atlayarak kanaldan çıkardı. Sürüklenen Şeyha Reşit ise, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı. Sudan baygın halde çıkarılan kızlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışan kızlar, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.