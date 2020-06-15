ADANA Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı
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ADANA Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardıADANA'nın Feke ilçesinde sulama havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

15.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:10

Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

ADANA'nın Feke ilçesinde sulama havuzuna düşen tilki, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Feke ilçesindeki İncirci Mahallesi Esirmek mevkisinde bahçe sulamak için yapılan su havuzuna düşen tilkiyi köylüler fark etti. Vatandaşlar İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, merdivenle havuza inerek tilkiyi düştüğü yerden çıkardı. Durumunun iyi olduğu anlaşılan tilki, doğaya bırakıldı.

ADANA Sulama havuzuna düşen tilkiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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