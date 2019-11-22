Adana-soner çetin, çocuklarla boyama yaptı

22.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:11

Soner Çetin, çocuklarla boyama yaptı

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali'nde çocuklarla sohbet edip, birlikte boyama yaptı.

Çukurova Belediyesi, Kent Konseyi ve Çocuk Hakları Komitesi'ne üye sivil toplum örgütlerinin birlikte düzenlediği 1'inci Adana Çocuk Hakları Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Festivale katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları ve okulların Çukurova Belediyesi bahçesine kurduğu stantlar, Başkan Soner Çetin tarafından ziyaret edildi. Başkan Çetin, ziyaretinde çocuklarla sohbet ederek, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldı. Komutları kaydeden ve sonrasında yerine getiren 'Maccedo' adlı robot büyük ilgi gördü. Başkan Soner Çetin görevlilerden robot hakkında bilgi aldıktan sonra bir süre Maccedo'nun dansını izledi. Ardından çocuklarla birlikte boyama yapan Başkan Soner Çetin ziyaretin sonunda festivale katılan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA