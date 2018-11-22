Adana Sokaklarında Formalı Seyyarlar Satış Yapacak

Adana Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcıların kayıt altında, belli bir disiplin içinde ve hijyen kurallara dikkat ederek mesleklerini sürdürmeleri için Lezzet Noktaları Projesi'ni uygulamaya koydu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, Sokak Satıcıları Derneği Başkanı Hasan Sayılan ile işbirliği içinde eğitim programı düzenledi. Derneğe üye 120 esnafın dahil olduğu çalışmada ilk etapta 35 esnafa, psikologlar ve gıda mühendisleri, iletişim ve hijyen kurallarla ilgili seminer verdi.

Eğitim programına katılan seyyar satıcılara sertifikalarını veren Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü, Adanaspor ve Adana Demirspor'un renklerinin yer aldığı, seyyarların isimlerinin yazılı olduğu formaları katılımcılara dağıttı.

Bayram Kadir Tüylü, Türkiye'de bir ilk olan projede seyyar esnafın formalı olarak satış yapacağını, yürüttükleri işe uygun tezgah ve arabalarının da tek tip olacağını ve kayıt altında düzenli olarak denetime tabi tutulacağını belirtti. Tüylü, bu çalışmada halk sağlığını korumayı, kargaşa ve görüntü kirliliğini önlemeyi amaçladıklarını, sistemli düzene geçen seyyarların da mutlu bir şekilde ekmek paralarını kazanmalarına zemin oluşturduklarını bildirdi.

Sokak Satıcıları Derneği Başkanı Hasan Sayılan, geçimlerini seyyar esnaf olarak sağlayan hemşehrilerine değer veren Başkan Hüseyin Sözlü'ye teşekkür edip, Adana Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile uyum içinde çalışmalar yürütmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ADANA