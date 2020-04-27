Adana sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası hareketlilik
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Adana sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası hareketlilik

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği ilk gün, cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi.

27.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:26
Adana sokaklarında, 4 günlük yasak sonrası hareketlilik

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona erdiği ilk gün, cadde ve meydanlarda hareketlilik gözlendi. Büyüksaat ve 5 Ocak Meydanı çevresinde, araç yoğunluğu dikkat çekti. 

İçişleri Bakanlığı'nca 31 kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra Adana'nın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. Özellikle kent merkezindeki banka ve postane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Görevliler de halkı sosyal mesefa kuralına uymaları konusunda uyardı. Büyüksaat ve 5 Ocak Meydanı çevresindeki ise araç yoğunluğu dikkat çekti. 


Kaynak: DHA

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