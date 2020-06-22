ADANA Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı
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ADANA Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralıADANA'da Özgür D., daha önceden aralarında husumet bulunan Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı.

22.06.2020 23:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:42

Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA'da Özgür D., daha önceden aralarında husumet bulunan Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A., yaralandı. Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür D., daha önce de yaralama olayı ile ilgili aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Cahit Ç.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Cahit Ç. ve olayla ilgisi bulunmayan yol kenarındaki tütün dükkanı işletmecisi Mehmet Ali A.'ya isabet etti. Olayın ardından şüpheli Özgür D., kaçtı. Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ADANA Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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