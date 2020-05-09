ADANA Sokak köpekleri için Mermi manyağı yapacağım demişti; poliste BEN HAYVANLARI SEVERİM' dedi-2

Sokak köpekleri için "Mermi manyağı yapacağım" demişti; poliste "BEN HAYVANLARI SEVERİM' dediAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen apartman güvenlik görevlisi Tekin A.

Sokak köpekleri için "Mermi manyağı yapacağım" demişti; poliste "BEN HAYVANLARI SEVERİM' dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların beslediği sokak köpeklerini sopayla dövdüğü öne sürülen apartman güvenlik görevlisi Tekin A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen Tekin A., polis otosuna bindirilirken, 'Ben hayvanları severim. Söylenenler yalan' dedi. Tekin A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

Kaynak: DHA