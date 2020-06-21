ADANA Soğuk hava deposundan Büyükşehir'in hibe ettiği makineyle ürün alınmaya başlandı Soğuk hava deposundan Büyükşehir'in hibe ettiği makineyle ürün alınmaya başlandıADANA'nın Saimbeyli ilçesinde daha önce hibe desteğiyle kurulan meyve ve sebze soğuk hava deposu, Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği boylama makinesiyle ürün almaya başladı.

Soğuk hava deposundan Büyükşehir'in hibe ettiği makineyle ürün alınmaya başlandı

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde daha önce hibe desteğiyle kurulan meyve ve sebze soğuk hava deposu, Büyükşehir Belediyesi'nin hibe ettiği boylama makinesiyle ürün almaya başladı. Kiraz üreticilerinin ürünlerini hak ettiği değere satabilmesi için, Büyükşehir'in sağladığı pazarlama desteğiyle de üreticilere ihracat yolu açıldı.

300 ton kapasiteli 4 adet soğuk hava deposunun faaliyete geçmesi nedeniyle tesiste düzenlenen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Saimbeylili üreticiler, siyasiler, bürokratlar, muhtarlar ve konuklar katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, üreticiye hitap ederek, '300 ton kapasiteli 4 adet soğuk hava depomuz vardı ancak çalışmıyordu. Biz devraldık, eksiklerini giderdik. Boylama makinesi desteği sayesinde ürün almaya başladık. Burada 650 ton elma depolayabiliyorsunuz. 40 ton kiraz işleyebilirsiniz. 560 metrekare de boş bir alan var. Uzun süre kirazlarınızı değerinde satamadınız. Buradaki amaç sizin ürününüzü değerinde satmanızı sağlamak. Biz belediye olarak kurdurduğumuz kooperatifler de dahil, tek kuruş kazanç sağlamayacağız. Kazancın tamamı üreticinin olacak şekilde organize edeceğiz. Bizim burada tek derdimiz üreticiyi desteklemek, ürün ekmesini ve ürününü değerinde satmasını sağlayacak işlemler yapmak. Rahatlıkla soğuk hava deposunda kirazlarınızı bekletin, ürün değerini bulduğu zaman satın' dedi.

ÜRETİCİMİZ İÇİN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ORDUSU KURACAĞIZ

Başkan Zeydan Karalar, ziraat mühendisi ordusu kuracaklarını belirterek, "Arkadaşlarımızı eğiteceğiz ve neredeyse her üreticiye göndereceğiz. Doğru sulama tekniklerini, hangi zirai ilacın nerede ve ne zaman kullanılacağını anlatıp, yanlış yapanları uyaracağız. O zaman kiraz çatlamayacak, kararmayacak, olası başka sorunlar yaşanmayacak. Ürününüzü biz marka ürün yapmaya çalışacağız. Narenciyede Akdeniz Sineği zararlısını duymuşsunuzdur. Akdeniz Sineğiyle ilgili Adana Büyükşehir Belediyesi sayesinde, Adana'dan ihraç edilen narenciye ürünlerinin hiçbiri geri çevrilmedi. Bu bizim onurumuzdur? diye konuştu.

LABORATUVARLARDA ANALİZ YAPILACAK

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle tamamladı:

'Laboratuvarlarımızda toprak ve yaprak analizleri yapılarak bilinçli gübreleme gerçekleştirilecek. Türkiye'de 3 adet olan yaprak analiz laboratuvarının biri bizde ve bu çok önemli bir avantaj. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü ile kirazın en önemli zararlısı olan Sirke Sineği Mücadele Programı başlatacağız. Böylece kalıntısız meyve üretilecek ve dış pazar sorunu yaşanmayacak.'

Saimbeylili üreticilerle bir araya gelen ve sorunları dinleyen Başkan Zeydan Karalar, üretimin önündeki engelleri azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: DHA