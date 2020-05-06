ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ

ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ
06.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:50

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk ihracat serbestliği getirildi. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, 'Bu karar üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda mevcut kotanın, 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu birçok tarım ürünü de ülke içerisinde kaldı. Arzın fazla, talebin az olması nedeniyle ürünler elde kaldı ve fiyatlar gözle görülür biçimde düştü. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı, tohumluk olmaması kaydıyla kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiğini bildirdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ihracatçı başına 250 ton kota kondu ve ihracat başladı.

'ÜRÜNLERİN TARLADA KALMASI ENGELLENDİ'

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, soğan ihracatının kontrollü bir şekilde açılmasının, ürünlerin tarlada kalmasını engellediğini belirterek, 'Koronavirüs günlerinde özellikle hububat ürünlerinin ülkede kalması gerektiğini söylemiştik. Ancak düşüncemiz, yaş sebze ve meyve gibi raf ömrü kısa olan ürünlerin ihracatının açılmasından yanaydı. Dolayısıyla firik dediğimiz soğanın belirli ölçüde ihracatının açılmasının üreticiye önemli katkıları oldu. Bu tip ürünler uzun vadede depolanmaya gelmeyen ürünlerdir. Böyle ürünlerin özellikle rekolteye bakılarak ihracatının açılması gerekiyor. Soğan ihracatının açılması oldukça doğru bir karardı ve Ticaret Bakanlığı'na bu kararından dolayı teşekkür ediyoruzö dedi.

'İHRACATÇI NEFES ALDI'

Soğan ihracatının açılmasının üreticiye ve ihracatçıya önemli ölçüde nefes aldırdığını kaydeden İncefikir, 'Soğanı en çok ihraç ettiğimiz ülkeler arasında en başta Rusya Federasyonu geliyor. Onun ardından Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine ve Irak'a ciddi bir satışımız var. Soğan ihracatına, ihracatçı başına 250 tonluk bir kota verildi. Böylece ürünün tarlada kalması engellendi ve dışa satım sağlandı. Bir sıkıntı yaşanması durumunda bu kotanın 500 tona çıkarılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü Haberler
Afrika'da gizemli hastalık paniği! 10 günde 100'den fazla kişi öldü
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Haberler
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti Haberler
Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de testlere başladı Haberler
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech, Kovid-19 aşısı için Pfizer ile ABD'de...
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Polisten kaçan zanlılar, yol kenarına 900 bin dolar para attı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! 7 ilimize tsunami uyarısı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Ticaret merkezinde sır ölüm! 12. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
Avrupa'ya yastık arasında 87 bin maske göndermeye çalışan iki şüpheli yakalandı
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Yanan otomobilden başından tabancayla vurulmuş cansız beden çıktı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Portekiz efsanesi Luis Figo: Mancini'de eğitim ve saygı eksikliği var
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muric için 20 milyon euro vermeye hazır
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ta bir futbolcu ve bir fizyoterapist koronavirüse yakalandı
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin geleceğiyle ilgili kararı yarın açıklayacak
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Türkan Şoray Safiye Soyman
Spor Neymar Falcao Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Futbol
Şu an buradasınız: ADANA SOĞANA 250 TONLUK İHRACAT SERBESTLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 09:16:53. #1.14#
title