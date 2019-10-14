Adana Sivil İnisiyatif Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 20:42

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı Mahmut Eraslan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Emperyalist devletlerin örgütleyerek eğittiği bu unsurlara karşı başlatılan harekat, en çok Suriyelilere fayda sağlayacak ve ülkenin demografik yapısını ve toprak bütünlüğünü koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Eraslan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin amacının bölge halklarının huzuru, hedefin ise terör örgütlerinin imhası olduğunu belirtti.

Suriye'nin kuzey bölgesinin teröristlerden arındırılarak operasyonların bir an önce en az kayıpla tamamlanmasını dilediklerini vurgulayan Eraslan, şu ifadeleri kullandı:



"Çocuk parklarından sivil kıyafetli teröristlerle hedef gözetilmeden gerçekleştirilen saldırılar sonucunda aralarında bebeklerin de olduğu sivil vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesi bu örgütlerin gerçek yüzünü bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuştur. Emperyalist devletlerin örgütleyerek eğittiği bu unsurlara karşı başlatılan harekat en çok Suriyelilere fayda sağlayacak ve ülkenin demografik yapısını ve toprak bütünlüğünü koruyacaktır."

Vatandaşların provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını gerektiğini belirten Eraslan, "TSK'nın, bugüne kadar bölgede görülmemiş bir şekilde sadece teröristlere ait tespit edilen noktalara yönelik operasyonları ve bu operasyonlar sırasında sivillere yönelik hassasiyeti tüm dünyaya ders olacak niteliktedir. Aramıza ekilmek istenen nifak tohumlarına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA