: Adana sinema aşkını evliliğe tercih etti

22.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:57

Sinema aşkını evliliğe tercih etti

ADANA'da yaşayan gönüllü makinist Sabri Şenevi (62), kendi adını verdiği müzede, yıllardır biriktirdiği film ve afişleri sergiliyor. Sinema tutkusu nedeniyle hiç evlenmediğini belirten Şenevi, makinistlik yaptığı dönemden kalma makinesi ile eski dönem filmleri ücretsiz olarak seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Adana'da, 4 yaşındayken babası ile birlikte izlediği 'Tarzan' filmiyle sinemayla tanışan Şenevi, çocukluk yıllarında makinistlerin kestikleri film parçalarını çöpten toplayarak başladığı sinema koleksiyonculuğunu, evliliğe tercih etti. Gündüzleri baba mesleği olan tenekecilik, akşamları gönüllü makinistlik yaptığını vurgulayan Şenevi, sinema aşkından kopmamak için hiç evlenmediğini belirterek, "Hiç evlenmedim çünkü arkadaşlarımda gördüğüm üzere onların biriktirdiği afişleri eşleri sobada yakmış. Kasetleri eskiciye satmışlar. Bunları görünce aynı şey benim de başıma gelir diye evlenmedim. Benim sinema tutkum evliliğin önüne geçmiş oldu. Zaten evli olsam bana bu koleksiyonculuğu yaptırmazlardı. Sinema müzemi de belki de odunluk, kömürlük yaparlardı. Belki de benim bu birikimimi yakarlardı. Ben tüm bunları biriktirip bir müze haline getirdim" diye konuştu.

Kendi adını verdiği Sabri Şenevi Sinema Müzesi'ni 60 yıldır biriktirdiği koleksiyonla açtığını kaydeden Şenevi, burada 10 bin afiş, 260 film, 13 makinesi olduğunu söyledi. Şenevi, gençlik yıllarında makinistlik yaptığı dönemden kalma makinesi ile eski dönem filmleri ücretsiz olarak seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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