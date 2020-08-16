ADANA Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ADANA Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı

Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısıSEYHAN Belediyesi'nin tescilli kültür varlığı olan yapıyı kamulaştırıp, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr.

16.08.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:29

Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı

SEYHAN Belediyesi'nin tescilli kültür varlığı olan yapıyı kamulaştırıp, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel ile protokol imzalayarak hayata geçirdiği Diş Hekimliği Müzesi'nde restorasyonun tamamlanmasının ardından eserlerin teşrifinde de sona gelindi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Diş Hekimliği Müzesinin son durumunu denetlemek üzere Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde bulunan tescilli kültür varlığı yapıyı ziyaret etti. Başkan Akay, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Üzel'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye'de kendi alanında tek olan müzede çalışmaları denetledi.

Prof Dr. İlter Üzel, 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimleri Başkan Akay'a tanıttı. Çukurova bölgesine ait tıbbi bitkileri içeren resim ve bilgilerin bulunduğu müze arşivinde, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait üst çene diş kalıbı, 150 yıllık dişçi koltuğu gibi nadide eserler gelecek nesillere aktarılacak.

Tamamlanma aşamasına gelen Diş Hekimliği Müzesi'nde sergilenecek eserleri tek tek inceleyen ve Prof. Dr Uzel'den bilgi alan Başkan Akay, 'Tescilli kültür varlığı yapı Başkan Zeydan Karalar döneminde kamulaştırılıp restorasyonu başlatılmıştı. Restorasyon tamamlanarak kent kültürüne kazandırıldı. Bunun yanında yapı müzeye dönüştürülerek kentimizde sağlık turizmine katkı sunması planlandı. Ayrıca diş hekimliği ve tıp tarihi ile ilgili araştırma yapan akademisyenler için de zengin bir kaynak oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye'de benzeri olmayan müzenin oluşumuna eserleri ve bilgisiyle katkı sunan Prof. Dr. İlter Uzel'e de bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.

Adana ve Türkiye'de sağlık alanında bir ilk olan Diş Hekimliği Müzesinin kısa süre içerisinde açılacağını ifade eden Başkan Akay, müzenin gelecek nesillere bilgi ve belge aktarımını sürdürmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 'özel müze' olarak tescili içinde başvuruda bulunulduğunu anımsattı. Başkan Akay, kültürel, tarihsel ve bilimsel değeri olan eserlerin tıp ve diş hekimliği tarihi açısından önemli bir değer olacağını kaydetti.

Prof. Dr. İlter Üzel ise 1948'den itibaren biriktirdiği objelerin yer alacağı müzenin bilim müzesi niteliğinde olacağını vurguladı. Prof Dr. İlter Üzel şöyle konuştu:

'Bilimin geçmişinin iyi bilinmesi, bilimi öğrenmek, yapabilmek, uygulamak ve bilimi kullanmak için şart. Yani bir tıp adamının, tıbbın geçmişini iyi bilmesi lazım. Bir diş hekiminin diş hekimliğinin geçmişini iyi bilmesi lazım. Müze bu tür bilgilere erişimde kolaylık sağlayacak. 1972'den beri tıp tarihi ile uğraşıyorum. Yıllardır biriktirdiğim koleksiyonumda tıp aletleri var, diş hekimliği aletleri var, malzemeler var, kitaplar var, küçük hediyeler, ünlülerin kartvizitleri, 1840'lardan kalma dişçi koltuğu, diplomalar, reçeteler var. Umuyorum müze, sağlık turizmine, akademisyenlere, öğrencilere ve araştırmacılara büyük katkılar sunar."

Seyhan Belediyesi tarafından 2 katlı 10 odalı yapıda oluşturulan Diş Hekimliği Müzesi'nin, son düzenlemelerin yapılmasının ardından açılması planlanıyor.

ADANA Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı Yaşam
Diyarbakır'da aç olduklarını söyleyerek çocuklardan yardım isteyen Youtuberlar, duygusal anlara imza attı
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üs katyuşa füzeleriyle vuruldu
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü Güncel
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu Kevin de Bruyne seçildi
İngiltere Premier Lig'de yılın oyuncusu Kevin de Bruyne seçildi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin çalışmaları için yeni bir Navtex ilan etti
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Son Dakika: PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Bernard Mensah, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Duygu Delen'in ölümü sonrası tutuklanan Mehmet Kaplan'ın bir kadının daha ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
Arkadaşlarıyla denize giren genç kız akıntıya kapılarak boğuldu! 4 saat önce denizin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmış
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Demet Akalın Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: ADANA Seyhan'dan sağlık turizmine 'Müze' katkısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 15:29:54. #1.14#
title