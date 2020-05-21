ADANA Seyhan Belediyesi, yardım dağıtımlarını sürdürüyor Seyhan Belediyesi, yardım dağıtımlarını sürdürüyorADANA'da Seyhan Belediyesi, salgın döneminde başlattığı, Ramazan ayında da artırdığı sosyal yardımları, mahalle ve mekan ayırmaksızın dağıtımını sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi, yardım dağıtımlarını sürdürüyor

ADANA'da Seyhan Belediyesi, salgın döneminde başlattığı, Ramazan ayında da artırdığı sosyal yardımları, mahalle ve mekan ayırmaksızın dağıtımını sürdürüyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatları doğrultusunda gıda yardımı, sıcak yemek, maske dağıtımı, temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren ekipler, asfaltlama, park bahçeler, iş yeri ve işletmelerde zabıta denetimleri gibi işlem ve hizmetleri de sürdürüyor. Salgında başlatılan gıda yardımlarını Ramazan'da artırarak sürdüren Seyhan Belediyesi ekipleri, dünyanın en dar sokaklarından biri olan, 170 santimetre enindeki Kocavezir Mahallesi 32052 sokakta da ihtiyaç sahiplerine ulaşarak gıda yardımı yaptı.

ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Seyhan Belediyesi ekipleri ayrıca kamusal açık - kapalı alanlarla berber ve kuaförler gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor. Semt pazarlarında kuralların uygulanması için sıkı denetim yapılırken burada da ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriliyor. Hava şartlarının uygun olmasıyla hız kazanan asfaltlama çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Yenileme, bakım ve sağlıklaştırma çalışmaları, 42 derece ile son 91 yılın en sıcak Mayıs gününde de sürdü. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyerek kalınlık, kalite ve eğim konusunda çalışanları uyardı.

Kaynak: DHA