Adana semalarındaki yüzlerce uçurtma güzel görüntüler oluşturdu
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar çatılardan uçurtma uçurdu.
18.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:56
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar çatılardan uçurtma uçurdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adana'da, vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkıp uçurtma uçurdu.
Adana semalarındaki yüzlerce uçurtma güzel görüntüler oluşmasına neden oldu.
Kaynak: AA