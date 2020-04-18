Adana semalarındaki yüzlerce uçurtma güzel görüntüler oluşturdu
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Adana, Güncel

Adana semalarındaki yüzlerce uçurtma güzel görüntüler oluşturdu

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar çatılardan uçurtma uçurdu.

18.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:56
Adana semalarındaki yüzlerce uçurtma güzel görüntüler oluşturdu

Adana'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar çatılardan uçurtma uçurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adana'da, vatandaşlar evlerinin çatılarına çıkıp uçurtma uçurdu.

Adana semalarındaki yüzlerce uçurtma güzel görüntüler oluşmasına neden oldu.

Kaynak: AA

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