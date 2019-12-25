Adana sele teslim oldu (8)
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Adana sele teslim oldu (8)

CEYHAN NEHRİ TAŞTIAdana ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi.

25.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:38
Adana sele teslim oldu (8)

NEHRİ TAŞTI

ve ilçelerinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Ceyhan Nehri'nde taşkınlar meydana geldi. AFAD ekiplerinin sevk edildiği derelerin de taştığı bölgelerde etrafını suların sardığı evlere ulaşım botlarla sağlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından evlerinden çıkamayanlara gıda yardımlarında bulunulduğu kaydedildi. Bölgede yağış devam ediyor.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),

Kaynak: DHA
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