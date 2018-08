Adana Şekerlemeciler Kurban Bayramı'nda Mutlu

Şekerlemeciler Kurban Bayramı'nda mutlu

ADANA'da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Kurban Bayramı nedeniyle satışlarda büyük artış yaşandığını dile getirdi.

Tarihi Büyük Saat çevresindeki şekerlemecilerde 60'a yakın ürün satıldığını, özellikle pekmeze batırılarak yapılan cevizli sucukların bayram öncesi yoğun rağbet gördüğünü anlatan Şahin Özdoğru, 'Diğer bayramlara göre Kurban Bayramı öncesi talep daha fazla. Tabi satışlarımızın artmasında emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi almasının da faydası oldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda lokum ve şeker tercih edilenler arasında. Ayrıca pekmezli sucuk bu sene fazlasıyla ön plana çıktı. Günde 500- 600 kilo şekerleme satılıyor. Kurban Bayramı'nda daha az şekerleme satılır derler ama durum bunun tam tersi. Bu bayram tatil süresinin fazla olması bizim için avantaj oluyor. Sözün kısası, şeker her bayramın vazgeçilmeziö diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi şekerleme satın alan Gökhan Yılmaz (24), Kurban Bayramı'nda her ailenin misafirlerine et ikram edecek durumu olmadığını, bundan dolayı şekerlemenin ideal bir alternatif olduğunu söyledi. Yılmaz, 'Fıstıklı cezerye, Maraş lokumu, kuş lokumu bayramdaki vazgeçilmezlerimiz. Her bayramın simgesidir bunlar. Olmazlarsa olmazö dedi.