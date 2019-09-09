Adana şehit kızını okula emniyet müdürü götürdü

09.09.2019 11:02

Şehit kızını okula Emniyet Müdürü götürdü

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 2015'de Iğdır'da şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin kızı Hafza Derindere'yi okula makam aracıyla götürdü.

8 Eylül 2015'de Iğdır Dilucu Sınır Kapısı'nda giderken, teröristlerin yola döşediği patlayıcı sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Derindere'nin 7 yaşındaki kızı Hafza Derindere 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokula başladı. Babasının toprağa verildiği 9 Eylül 2015'te 3 yaşında olan Hafza, bugün Çukurova İMKB İlkokulu'na başladı. Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da, şehit kızını okulun ilk gününde yanlız bırakmadı. Sabah makam aracıyla şehit evine giden Aktaş, okula gitmek için hazırlık yapan Hafza'ya süpriz yaptı.

TÜM POLİSLER BENİM BABAM

Evden çıktığında karşısında polisleri ve Aktaş'ı gören Hafza, gözyaşlarını tutumadı. Aktaş, şehit kızına sarılarak makam aracına bindirip okula götürdü. Anne Şeyma Nur Derindere, polislere teşekkür ederek, Kızımı emniyet müdürümüzün okula götüreceğini öğrenince çok mutlu olduk. Eşimin toprağa verildiği günün yıl dönümünde, kızım okula başlıyor. Hafza, sürekli bana, Tüm polisler benim babam' diyor. Bir kez daha yanımızda olduklarını, bizi unutmadıklarını gösterdiler dedi.

Kaynak: DHA