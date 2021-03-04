Adana Şehir Hastanesinde 6 ayda 14 kişiye ilik nakli yapıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde eylül ayından bu yana 14 kişi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Ünitesinde eylül ayından bu yana 14 kişi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu.

Ünitenin sorumlu hekimi Uzman Doktor Didar Yanardağ Açık, gazetecilere, merkezde erişkinlere kanser türlerinin tedavisi için kök hücre nakli yaptıklarını söyledi.

Merkezin geçen yıl mart ayında ruhsat aldığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nakil yapmaya eylülde başladıklarını anlatan Açık, "Geçen yıl eylül ayından bugüne 14 nakil yaptık. Nakil oranımız ve sonuçlarımız gayet iyi. Ölüm oranı şimdiye kadar sıfır." dedi.

Açık, merkezin bölge illerine de hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kök hücre nakli, hastanın kendisinden veya öncelikle kardeşi olmak üzere bir donörden yapılıyor. Her zaman kardeşten donör bulmak uygun olmuyor. Bu nedenle akraba dışı taramalar gerekiyor. Kök hücre nakli hayat kurtaran bir nakil şekli. O yüzden vatandaşlarımızın bağış konusunda duyarlı olmasını, Türk Kızılaya gönüllü bağışçı olmalarını istiyoruz."

Merkeze lenf kanseri tanısıyla başvuran ve kök hücre nakledilen Can Şenyürek de 21 gündür tedavisinin sürdüğünü anlatarak sağlığına kavuşacağı günü beklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa