Adana Şehir Hastanesi yılda 15 binden fazla sporcuya sağlık hizmeti veriyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği birimi, yılda 15 binden fazla sporcuya poliklinik ve tedavi hizmeti veriyor.

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği birimi, yılda 15 binden fazla sporcuya poliklinik ve tedavi hizmeti veriyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Uzm. Dr. Mustafa Yolcu ve Uzm. Dr. Hakan Bozdoğan'ın görev yaptığı birimde, spor yaralanmalarının tanı ve tedavisi, sporcuların sezon öncesi tıbbi durumlarının değerlendirilmesi ve sağlık raporlarının verilmesi, sporcu beslenmesi, destekleyici vitamin mineral takviyelerinin düzenlenmesi, performans analizleri, sağlıklı bireyler ile obezite, şeker hastalığı, hipertansiyon, astım gibi kronik hastalığı olanlara bireye özgü egzersiz programlarının düzenlenmesi konularında sağlık hizmeti veriliyor.

Tedavi hizmetlerinde ileri teknolojiye sahip elektroterapi ünitesi ile izokinetik ve denge ünitesi ile ağırlık istasyonları kullanılan birimde izokinetik sistemle vücuttaki kas gruplarının gücü bilgisayarlı sistem ile ölçülerek analiz edildikten sonra, zayıf olan kas grubu kuvvetlendirilirken denge sistemi spor cerrahisi geçirmiş bireylerin rehabilitasyonunda önemli rol oynuyor.

Spor hekimliği polikliniklerine sporcular dışında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları bulunan bireyler de başvurabiliyor. Bel, boyun, diz, ayak bileği, omuz ağrısı ile başvuran hastalara proloterapi, nöralterapi, mezoterapi, ozon, akupunktur gibi tamamlayıcı tıp uygulamaları gerçekleştiriliyor. Topuk dikeni, tenisçi dirseği ve tendinitlerde şok dalga (ESWT) uygulamaları yapılıyor.

Spor Hekimliği Birimi, yılda 15 binden fazla kişiye sağlıklarına kavuşma imkanı veriyor.

Uzm. Dr. Yolcu, spor hekimliği uzmanlığının, tıp eğitimi sonrası tıpta uzmanlık tüzüğüne göre 4 yıl süren eğitimin ardından tamamlandığını belirtti.

Türkiye'de son yıllarda sporla uğraşan kişi sayısı arttıkça bu uzmanlığın daha bilinir hale geldiğini vurgulayan Yolcu, şunları kaydetti:

"Spor hekimliği poliklinikleri acil müdahale gerektirmeyen spor yaralanmalarının ilk başvuru yeri, acil müdahalesi tamamlanmış yaralanmalarının ise sonraki adresi olmalıdır. Çünkü yaralanmış sporcunun kısa sürede sahalara dönebilmesi için erken rehabilitasyon programlarının hazırlanması, iyileşme olmasına rağmen tekrar zorlu spor aktivitelerine dönebilme kriterlerinin değerlendirilmesi gibi birçok konu normal bireylerden farklı olup ileri uzmanlık alanı gerektirmektedir. Biz güçlü bir ekip olarak Adana ve çevresinde sporculara, spor yaşamlarının sağlıklı şekilde devam etmesi için hizmet vermeye devam edeceğiz."