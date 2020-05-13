Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı
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Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı

Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı 7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı
13.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:59

Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı

7 bloktan oluşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir bloğunu korona virüs hastalarına ayırıp geri kalan bloklarda rutin sağlık hizmeti vermeye devam ediyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, hastanenin mimarisinin salgında kendilerine avantaj sağladığını söyledi

ADANA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla ülke genelinde yoğun mücadele verilirken Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, donanımı, mimarisi ve sağlık ekibiyle sağlık sistemindeki yükün büyük bölümünü kaldırıyor. Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, "Hastanenin mimarisi bize avantaj sağladı. Şuan 1 blok pandemi bölümüne ayrılmış durumda. Klasik bir hastanede ancak katları ayırabilirsiniz ama burada blokları ayırarak tam kontrollü ayrı bir hastane gibi kullanabiliyoruz. Ayrıca hastanemizde kurulan tanı laboratuvarında da hızlıca testlerimizi yapıp hasta yönetimini kolaylaştırıyoruz" dedi.

Türkiye'nin, korona virüs ile etkin mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinasyonunda sürdürülen mücadele kapsamında, birçok sağlık tesisinin de kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor. 2017 yılında hasta kabulüne başlayan 1550 yataklı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de virüsle mücadele de kentte ön planda yer alıyor.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana bütün hazırlıklarını hızlıca tamamlayarak Covid hastalarını kabul eden Adana Şehir Hastanesinde 7 blok bulunuyor ve 1 bloğunu tamamen korona virüs hastalarına ayırmış durumda. Diğer 6 blokta rutin sağlık hizmetleri sürerken korona virüs hastalarına ayrılan bloka giriş ve çıkışlar özel elektronik kart ile yapılıyor. Böylelikle de virüse yakalanmış hastaların kimseye teması olmadan tedavisine başlanıyor.

Ayrıca hastanede ildeki ikinci Covid-19 laboratuvarı da hizmet veriyor. Görevli doktorlar laboratuvarda 7 gün 24 saat test yapıyor. İHA ekibinin izinle girdiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisindeyse hemşire ve doktorlar özel kıyafetleriyle hastalarla yakından ilgileniyor. Ayrıca serviste yatan korona virüs hastalarının da negatif basınçlı odalarda tedavisine devam ediliyor.

"Hastane mimarisi avantaj sağladı"

Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, önlemleri çok hızlı ve erken aldıklarını belirterek, "Hastanemiz 7 blok toplamda. Bloklar şeklinde olması da bize burada avantaj sağladı. 1 bloğumuzu hızlı bir şekilde diğer hastalarımızdan uzakta korona virüs hastalarına ayırdık. Bloğumuzun giriş ve çıkışlarını kontrollü hale getirdik. Enfeksiyon önlemlerimizi çok daha rahat aldık. Hastanemizin laboratuvar ve görüntüleme kapasitesi açısından da bunlara uygun olması sonucu o bloğu bu açıdan da ayırmış olduk. Daha güvenli alanlar oluşturduk. Mimari bize avantaj sağladı" diye konuştu.

Hastaların bütün tedavisi tek yerde

Tüm bölümlerin hastanede olmasının da avantaj sağladığını kaydeden Daş, "Sağlık personeli niteliklerinin de yeterli olması bakımından bu hastaların başka hastanelere gitmesine gerek kalmıyor. En küçük bir ihtiyaç için bile bir hastaneden başka hastaneye taşınması risk. Hastalara bütün tedavilerin aynı hastanede verilebilmesi de başarıya ulaşmak için önemliydi. Bunu da rahat bir şekilde sağlayabildik" ifadelerini kullandı.

"Bir blok pandemi bölümüne ayrıldı"

270 yoğun bakım yatağı olduğunu ancak hastanenin mimari yapısı ve teknolojik donanım avantajlarından dolayı tüm servislerin yoğun bakıma çevrilebileceğini belirten Koray Daş, şunları kaydetti:

"Bu alt yapımız hazır durumda. Çok küçük ekipman takviyeleriyle kısa sürede yoğun bakıma çevirebiliyorsunuz. Bizde hatta bu avantajı kullandık. Hemen 40 yataklı yeni yoğun bakım açtık. 40 daha açabilirdik ama gerekmedi şuanda. Allah korusun ülkemizde salgının kontrolden çıkması ve yeni felaketlerle karşılaşılması durumunda yoğun bakım gereksinimin böyle hızlıca çözüme kavuşması biz hekimlerin elini çok rahatlatıyor. Biz burada çok stres yaşamadık açıkçası. Şuan bir blok pandemi bölümüne ayrılmış durumda. Eğer vakalar yükselirse diğer bloğuda hemen pandemi bölümüne ayırabiliriz. Biz blok blok gidebiliriz. Klasik bir hastanede ancak katları ayırabilirsiniz ama burada blokları ayırarak tam kontrollü ayrı bir hastane gibi kullanabiliyoruz."

Covid-19 tanı laboratuvarının da kurulmasının büyük katkı sağladığını belirten Doç. Dr. Koray Daş, "Şimdi hızlı bir şekilde testleri yapıyoruz. Hasta yönetimi kolaylaşıyor. Aynı zamanda çevreden gelen tetkiklerin bazılarının yükünü Halk Sağlığı Laboratuvarının üzerinden alarak bu anlamda da gerekli desteği vermiş oluyoruz" dedi.

Adana Şehir Hastanesi'nden salgınla mücadeleye büyük katkı

Kaynak: İHA

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