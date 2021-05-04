Adana Şehir Hastanesi "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor
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Adana Şehir Hastanesi "minimal invaziv" kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor

Adana Şehir Hastanesi 'minimal invaziv' kalp cerrahisiyle hastalara şifa dağıtıyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Sağlık

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde küçük kesilerle yapılan, kapalı yöntem olarak bilinen "minimal invaziv" uygulamasıyla hastalar kısa sürede sağlıklarına kavuşuyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde küçük kesilerle yapılan, kapalı yöntem olarak bilinen "minimal invaziv" uygulamasıyla hastalar kısa sürede sağlıklarına kavuşuyor.

Doç. Dr. Hasan Uncu, AA muhabirine, kentin yanı sıra çevre illerden yoğun olarak hasta gelen servislerinde kalp ameliyatlarını "minimal invaziv" yöntemiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yöntem sayesinde hastanın göğüs kafesini açmadan küçük bir kesiyle koroner bypass ve kalp ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Uncu, uygulama sayesinde hastaların çok daha kısa sürede ayağa kalkarak normal yaşamlarına dönebildiğini kaydetti.

Uncu, yaş sınırlaması olmadan kalp rahatsızlığıyla ilgili hastaneye gelen bütün hastalara bu yöntemin uygulandığını belirterek, "Bu yöntemde, hastanın iyileşme süreci kısa ve yara yeri daha küçük oluyor. Hasta solunum fonksiyonlarına daha çabuk normalize edebiliyor." dedi.

Hastanede gerçekleştirilen minimal invaziv yöntemiyle kapalı olan üç damarı açılan ve kısa sürede sağlığına kavuşan Ercan Çam (58), kendini adeta gençleşmiş gibi hissettiğini belirtti.

Aynı anda gerçekleştirilen operasyonla kapalı olan damarı açılan, kalp pili takılan ve kalp kapağı değiştirilen Ramazan Tarınç (59) da sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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