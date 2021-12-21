Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi futbol turnuvası sona erdi - Haberler
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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi futbol turnuvası sona erdi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi futbol turnuvası sona erdi
AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tarafından personele yönelik motivasyon etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada dahiliye birimi personelinin kurduğu Dahiliyeciler takımı ile farklı birimlerde çalışanlardan oluşan Keyfinde A.Ş finale kaldı.

Finalde Keyfinde A.Ş, rakibini 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar verdi.

Çetinkünar, organizasyona destek verenler ve takımlarda oynayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Katılan tüm takımlar bu turnuvanın kazananı oldu." ifadesini kullandı.

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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