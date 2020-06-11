Adana şalgamı tescillendi
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Adana şalgamı tescillendi

Adana şalgamı tescillendiADANA'da yüzyıllardır sevilerek tüketilen Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi'yle tescillendi.

11.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:17

Adana şalgamı tescillendi

ADANA'da yüzyıllardır sevilerek tüketilen Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi'yle tescillendi.

Kentin simgesi haline gelen Adana kebabının tescillenmesinde rol oynayan Adana Ticeret Odası'nın (ATO) başvurusuyla, 7'den 70'e her yaştan insanın iştahla tükettiği Adana şalgamı, Coğrafi İşaret Belgesi aldı. ATO Başkanı Atilla Menevşe ile Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahaddin Nas, ATOSEV Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesiyle ilgili açıklama yaptı.

ŞALGAMDER Başkanı Selahaddin Nas, 1800 yılından bu yana Adana dışında dünyanın hiçbir yerinde şalgam üretimi yapılmadığını belirterek, alınan coğrafi tescil sayesinde ürünün geliştirileceğini ve ihracatın yükseleceğini anlattı. Nas, "Eskiden yurt dışına gittiğimizde elimizde bir belge bulunmuyordu. Şalgamın faydalarını anlatmakta zorluk çekiyorduk ama artık daha kolay anlaşılması için tescillendi" dedi.

TESCİL BEKLEYEN BAŞKA LEZZETLER DE VAR

ATO Başkanı Atilla Menevşe ise Coğrafi Tescil Belgesi sayesinde ürünlerin kamuoyuna güvenilir olarak lanse edilebildiğini dikkat çekerek, "Böylece artık şalgamın standartları belirlenmiş oldu. Bu sayede bu ürün markalaşacak, dolayısıyla Adanalılar'ın bu ürünleri markalaştırmasıyla Adana da marka bir şehir olacak. Bundan sonraki süreçte Adana şırdanı, analı kızlı, halka tatlı, içli köfte, aşlama ve bici bici 3 ay ilan süresinde itiraz gelmezse coğrafi işaret almış olacak. Adana taş kadayıfı ve karakuş tatlısı da ilerleyen dönemlerde tescillenecek" diye konuştu.

Adana şalgamı tescillendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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