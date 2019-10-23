23.10.2019 10:34

ADANA Sahte paraları asma tavana gizlemişler

Sahte paraları asma tavana gizlemişler

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda asma tavana gizlenen 100'lük banknotluk halinde 20 bin lira ele geçirilirken baba ile oğlu gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 22 Ekim'de piyasaya sahte para sürüleceği ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takibe başlayan ekipler, Ahmet K. (57) ile oğlu Badirhan K.'nin (28) İstanbul'dan aldıkları sahte paraları kente getirdiğini saptadı. 1000 lira sahte parayı 200 liraya piyasaya süren baba-oğulun evindeki banyonun asma tavanına gizlenmiş sahte 100'lük banknotlar halinde 20 bin lira ele geçirdi. Elektirik ve elektronik mühendisi olduğu öğrenilen Bedirhan K.'nın birlikte hareket ettiği 18 kişi de Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da 100'lük banknotlar halinde 90 bin lira ve 2 bin 200 sahte dolar ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA