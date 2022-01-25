Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haberler
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Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde etkisini arttıran kar, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

POZANTI, ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde etkisini arttıran Kar, araç trafiğinin aksamasına neden oldu.

Pozantı ilçesinde etkisini gösteren kar nedeniyle, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Karayolları Genel Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Pozantı Belediyesi ekiplerince küreme çalışma yürütülüyor.

Otoyolda denetimlerini arttıran trafik ekipleri, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlara ceza uygulayarak bölgeden geçişine izin vermiyor.

Araç geçişlerinin kontrollü yapıldığı bölgede, trafik tek şeride düşürüldü.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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