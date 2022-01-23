Pozantı'da kar yağışı etkili oldu
Adana-Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana- Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Pozantı ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkisinde kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Otoyolun her iki yönünde tır geçişlerine izin verilmiyor.
İlçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekiplerinin otoyolda, belediye ekiplerinin de ilçe merkezinde yol açma çalışmaları sürüyor.