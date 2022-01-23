Adana-Pozantı Otoyolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor
AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana-Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor.
POZANTI, ADANA (AA) - Adana- Pozantı Otoyolu'da kar yağışı nedeniyle Ankara yönünde ulaşım güçlükle yapılabiliyor.
Pozantı ilçesinde akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Adana-Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkisi Ankara yönünde, kar ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.