ADANA Pozantı'nın 99'uncu gurur günü

Pozantı'nın 99'uncu gurur günü

Adana'nın Pozantı İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın Atatürk Büstü'ne çelenk sunumuyla başlayan kutlamalarda mehteran takımı eşliğinde şehitliğe kadar yürüyüş yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, burada şehitlik anıtına bir buket çiçek bırakırken, ilçe müftüsü Seyfullah Aruk ise tüm şehitler için dua okudu. Tören alanında Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, vatandaşların kurtuluş bayramını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Başkan Çay, Pozantı'nın, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi. Çay, 25 Mayıs Pozantılıların alınlarının akı, başlarının dik duruşudur. Gücünü sömürmekten alan işgal güçlerini beyaz bayraklarla karşılayacak kadar ruhsuz, inançsız ve onursuz olmayan bir milletin zafer günüdür. O yıllarda yapılan savaşlarda yenilgiye uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları bir milletin, sönmüş sanılan ateş yığınının külleri arasından bir kor gibi parlayarak düşmanı boğduğu gündür. Altın sayfalarla dolu tarihimizin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olmuştur dedi.

2 gün süren kutlama programında Adana Büyükşehir Belediye Bandosu konser verdi. Öğrencilerin hazırladığı şiirler, halk oyunu, dans gösterileri, lise öğrencilerin oluşturduğu kule ve mehteran takımı gösterisi beğeniyle izlendi.

Kaynak: DHA