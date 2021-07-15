Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Belemedik Tabiat Parkı Anahşa Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına birer helikopter ve uçak, 10 arazöz ve su tankerleriyle müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana Pozantı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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