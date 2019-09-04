Adana pozantı'da arıcıların yüzü gülüyor

04.09.2019 11:04

Pozantı'da arıcıların yüzü gülüyor

ADANA'nın Pozantı ilçesine bağlı Karakışlakçı Mahallesi'nde sezonun ilk bal sağımı yapıldı.

Yaklaşık 45 ailenin arıcılıkla uğraştığı mahallede, 13 bin kovandan 100 tona yakın bal bekleniyor. 2 bin rakımlı bölgede keven ve kekik karışımı zengin bitki ve çiçek ürünü olan balın kilosu 35 TL'ye kadar alıcı buluyor. Mahalle Muhtarı Harun Yetkin, 'Mahallemizde arıcılık 1970'li yıllarda 3-5 hane tarafından yapılmaya başlamış, ilerleyen yıllarda bu sayı artarak devam etmiş ve şu anda irili ufaklı yaklaşık 45 haneye ulaşmıştır. Mahallemizde yaklaşık 13 bin kovan arılı koloni var ve bu kolonilerden sezonda 100 ila 120 ton arası bal üretimi yapmaktayız. Arıcılarımızda üretim konusunda sıkıntı yok fakat satış konusun da sıkıntılı. Merdiven altı üretimi yapan, bal ile alakası olmayan sözde ballar arıcılarımızı çok zor durumda bırakıyor. Yetkililerden bu konuda yardım beklemekteyizö dedi.

TEMEL HEDEFİMİZ ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK

Karakışlakçı Mahallesi olarak çalışıp üretip kendi ayakları üzerinde durmak istediklerini belirten Yetkin, 'Devletimize yük olmak istemiyoruz. Çok çalışarak kendi ayaklarımız üzerinde durmak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bir tek balımızla değil, çileğimiz ve kirazımızla da ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu güzellikleri üst üste koyduğumuzda ortaya şu sonuç çıkıyor, çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmak, üretmek, üretmek ve daha çok üretmek. Çalışıp üreten, devlete yük olmayan, hizmet akışı yönünden çalışıp üretip ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan köylerin bir adım önde olması lazım diye düşünüyorumö dedi.

Kaynak: DHA