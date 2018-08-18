Adana Portakal Bahçesinde Uyuşturucudan Öldü Hd

Portakal bahçesinde uyuşturucudan öldü

ADANA'da vücuduna eroin enjekte ettiği ileri sürülen 28 yaşındaki Volkan Kipri, portakal bahçesinde ölü bulundu.

Sarıçam ilçesindeki bir portakal bahçesinde saat 12.00 sıralarında bir ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Volkan Kipri'ye ait olduğu belirlendi. Cesedin çevresinde ise enjektör ve mum kalıntıları tespit etti. Vücuduna yüksek dozda eroin enjekte ettiği ileri sürülen Kipri'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.