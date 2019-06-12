ADANA Polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Polisten okul çevrelerinde sıkı denetim

Adana İl Emniyet Müdürlüğünce, eğitim-öğretim yılının güvenle tamamlanması ve öğrencilerin zararlı faaliyetlerden uzak durması adına okul çevrelerinde denetim uygulaması yapıldı.

Adana Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde gerçekleşen uygulamaya, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Asayiş ve Terörle Mücadele ekipleri katıldı. Okul çevresinde bulunan bakkallar, kafeler, internet kafeler ve her türlü gıda ve tütün ürünleri satan iş yerlerini denetleyen ekipler, ayrıca o bölgede seyir halinde bulunan araçlarda da denetleme yaptı. Daha sonra okul servislerini Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında inceleyen güvenlik güçleri öğrencileri zararlı faaliyetlere karşı uyardı.

Kaynak: DHA